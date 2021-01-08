(تفاصيل) محاولات الإعلامي ممدوح موسى للصلح بين رامي صبري وصناع أغنية "شكراً

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الشاعر والملحن عزيز الشافعي منشور خاص بالإعلامي ممدوح موسى لمحاولة الصلح بينه وبين رامي صبري على خلفية أزمة اغنية "شكراً" للهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

كتب ممدوح موسى رأيه في الأزمة، قائلاً:"تابعت موضوع رامي صبري وتامر حسين وعزيز الشافعي والموضوع بسيط جدا مَش محتاج كل ده انتوا اخوات الموضوع خلص احب اشفكم في غنوه جامده حرام تضيعوا نجاحات مع بعض لازم الحياه تبقي تمام".

ليعلق الشاعر تامر حسين صاحب كلمات الأغنية قائلاً:"ياحبيبى انت تعرف أخلاقنا أنا وعزيز ده راجل اتهامنا بالباطل وحط عمرو دياب فى جُملة مفيدة

معرفش ليه ؟؟؟ وكدِب كدبه لا أخلاقية وموقفى أنا وعزيز منه زى ما غلط فى العلن يعتذر فى العلن بمنتهى البساطه والإحترام وننجح بشرف كلنا من غير ما نحط اسم عمرو دياب فى جُملة مفيدة احنا فى غنىّ عن الترندات اللى من النوع ده فيها رُخص".

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وكان لعزيز الشافعي ملحن الأغنية تعليق آخر، حيث علق قائلاً:"صباح الخير و جمعة مباركة .. بشكر الإعلامي المحترم ممدوح موسى

على ذوقه و كلامه المحترم رغم إن مفيش سابق معرفة شخصية بينا ف حبيت اوصله تقديري ، و بتفق مع تامر حسين ف كل حرف قاله".

بدأت الأزمة حين كشف رامي صبري أزمته مع أغنية "شكراً" مع صانعي أغنية "شكرًا" للهضبة عمرو دياب، التي طرحت أخيرًا ضمن أحدث ألبوماته "ياأنا يالاء"، إذ بدأت بمنشور لـ رامي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يتهم فيها ملحن الأغنية عزيز الشافعي بإعطاء أغنية "شكرًا" لـ دياب.

أثناء عمل رامي عليها كما حدث في أغنية زي ماانتي، وجاء المنشور كالتالي"ولتاني مره الملحن عزيز الشافعي ياخد اغنيه مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع أغنية شكرًا كده للي سبنا أغنية زي ماأنتي لذلك قررت عدم التعامل معه مره أخرى".