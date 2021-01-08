(الليلة)حفل كرييتف باند في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا غنائيًا موسيقى عربية لفريق "كرييتف باند"، وذلك اليوم الجمعة 8 يناير على خشبة مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

يشار إلى أن كرييتف فرقة موسيقية غنائية عربية متنوعة بين الغناءالقديم والمعاصر

وهي مكونة من مجموعة من فنانين شباب يجمع بينهم حب الفن والغناء وحلم الشهرة والتميز.



"كرييتف باند" أسسها و قاما بإدارتها كل من حسين يوسف و الأستاذ يسري عبدالقادركانت أولى حفلاتها بمركز الربع الثقافى بشارع المعز .

يحلم الفريق بأن يكون من أكبر الفرق في مصر و العالم العربي ونقدم حفلات في جميع

أنحاء العالم و نثري الحياة

الفنية و الثقافية من خلال التنوع بين الأصالة والتجديد

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.