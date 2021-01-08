بعد إصابته.. كورونا تحاصر عائلة ماجد المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان ماجد المصري عن إصابة ابنته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كشف ماجد إصابة ابنته عبر خاصية "ستوري"، بإعادة نشر منشور نجله "آدم المصري"، الذي كشف عن الإصابة قائلاً :"أتمنى لكم السلامة، شقيقتي أصيبت بالكورونا بالتزامن مع إصابة والدي، أتمنى لكم الشفاء فأنتم قادرون على محاربة ذلك".

كشف ماجد إصابته بكورونا في

مطلع الأسبوع الماضي، وخضع لبروتوكول العلاج المنزلي، والالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم.

وشهدت الأيام الأخيرة حالات إصابة متعددة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمختلف أنحاء العالم، حيث لحقت بعدد من الفنانين والإعلاميين، وجاء من بين الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا: "الفنانة يسرا، كريم فهمي، الإعلامي وائل الإبراشي ودينا عبدالرحمن،

محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، إيناس الدغيدي، رامي رضوان، ماجد المصري".

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يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" من إخراج سميح القاش وبطولة نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد الكثير من القضايا المهمة، إذ يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.