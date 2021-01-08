في ذكرى ميلاد زوجته.. محمد صبحي: افتقد العالم من غيرك

ياسر رشاد - القاهرة - احيا النجم محمد صبحي ذكرى ميلاد زوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا : "حبيبتي.. النهاردة يوم ميلادك ٨ يناير.. كل لحظة في رحمة ومغفرة وسكينة".

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وأضاف : "افتقدك وافتقد العالم من غيرك ولكن ما يريحني انك رحلتي في وقت .. فيه العالم اصبح قبيح.. ومايعينني بعدك هو كل لحظة وكل يوم وكل كلمة كانت بيننا.. أحبك".

ويذكر أن الراحلة نيفين رامز تنتمي لعائلة فنية عريقة وهى عائلة رضا الشهيره بتأسيس "فرقة رضا" الاستعراضية، كما تربطها

قرابة بالإعلامية دينا رامز، فهي عمتها ولقد أنجبت من محمد صبحي ولدين وهما مريم وكريم.

التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في بداية حياتها في فرقة رضا للفنون الشعبية كمؤدية وأدارت الفرقة أيضًا لفترة ولقد شاركت في بطولة فيلم "إجازة نص السنة"، بينما لم يتجاوز عمرها 10 أعوام.

أصيبت في أواخر أيامها بمرض السرطان وكانت في رحلة علاج مطولة بالولايات المتحدة الأمريكية، توفيت في يوم 6 ديسمبر 2016 بعد معاناه طويلة مع المرض.