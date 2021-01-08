فيديو..أصالة لـ نجلها خالد: الله يحفظه لقلبي

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة أصالة، جمهورها بمقطع من أحد فلاتها برفقة إبنها خالد الذهبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أصالة الفيديو عبر خاصية "ستوري"، على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة:"هو الفرح والحنية والطيبة وكل شيء حلو الله يحفظه لقلبي ويحفظ لي أخواته".

يذكر أن أصالة تستعد لجلسة غنائية مع الفنان عبادي الجوهر بتقنية "أون لاين"، وذلك يوم الأربعاء 27 يناير عبر "انستجرام". حيث أنها قد

أحييت آخر جلساتها الغنائية خلال نوفمبر الماضي عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة، إضافة إلى طرح ألبومها الجديد "لاتستسلم"، الذي تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول،ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يامثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

بالإضافة إلى كليب أغنية "والله وتفارقنا"، الذي حصل على أكثر من مليون ونصف مشاهدة عبر

"يوتيوب"، كلمات:العلا، ألحان:ياسر بو علي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج أيمن دزة، وحظى الفنان "نيقولا معوض"، بظهور خاص في الكليب.

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بجانب أغنية "الفرق كبير"، التي طرحت في نوفمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 14 مليون مشاهدة، كلمات:تركي أل الشيخ، ألحان:نواف العبد الله، ويقول مطلعها"هذا حبي وهذا حبك شايف الفرق الكبير انا من قلبي أحبك واخلص بحبك كثير وأنت قلبك ماهو قلبك ليتك تحب بضمير بين حبي وبين حبك شايف الفرق الكبير ".

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