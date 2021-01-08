(فيديو) مبطلناش إحساس لـ تامر حسني يتجاوز 25 مليون مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت أغنية "مبطلناش إحساس" للنجم تامر حسني حاجز الـ 25 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن أغنية "مبطلناش إحساس" أولى أغانى ألبومه الجديد "خليك فولاذي" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع

أمين نبيل، ميكس هاني محروس.

يضم ألبوم "خليك فولاذي" 11 أغنية، منها: "فجأة افتراقنا، خليك فولاذي، في جمال كده، قد الفراق، قولني كلام، نفس النهاية، كرهتني في الحب، بألف سلامة، مبطلناش إحساس،

طمعتيني، اختراع".

وتقول كلمات الأغنية:

كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا

ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا

كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات

بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا

بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس

مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس

بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس

سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا

بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا

كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا

بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا