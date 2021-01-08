(صور) جديدة من حفل أنغام في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة أنغام، جمهورها بصور جديد من أولى حفلاتها في العام الجديد في الإمارات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أنغام صورة جديدة من الحفل، وعلقت عليها قائلة:"‎اول حفلة في ٢٠٢١ من مسرح خورفكان في امارة الشارقة ".

أقيم الحفل في ليلة راس السنة بالشارقة، ضمن فعاليات الاحتفال بالعام الجديد، بمشاركة الفنان حسين الجسمي الي

قدم وصلته الغنائية بعدها.

قدمت أنغام عدد من أغنيت البومها الجديد "مزح"، وهم "أناني، لايقين"، إضافة إلى أغانيها المفضلة لدى جمهورها، أبرزها "عرفها بيا، أكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، مطمنة، سيدي وصالك، هتمناله الخير، بعتلي نظرة".

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طرحت أنغام أخيراً ألبومها الخليجي "مزح"، الذي ضم 15 أغنية، منها: مزح، غريب،لاتستغرب، آخرلقا،لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.