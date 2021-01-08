مسلسل (لؤلؤ) يحتل المركز الأول على "يوتيوب"

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّرت الحلقة الجديدة من مسلسل "لؤلؤ"، المركز الأول في قائمة المشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شهدت حلقة أمس، أحداث تشويقية جديدة، أبرزها غيرة "لؤلؤ"، من زوجة طارق "أحمد زاهر"، فغنت له لؤلؤ أمامها أغنية رومانسية، مما أثار غيرتها والتصرف بجنون مع طارق لإثارة حفيظة لؤلؤ، وتوصل لها رسالة أنها لن تستطيع الوصول غلى قلب زوجها طارق.

يأتي تصرف لؤلؤ بعد اعتراف طارق لها بحبه وطلب

منها الزواج منها في السر، للحفاظ على استقرار عائلته.

بدأ عرض المسلسل خلال شهر ديسمبر الماضي، ويحقق في كل حلقة منه نسب مشاهدة عالية وتصدره لمحركات البحث المختلفة، كما أنه يشغل أحاديث متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة لـ مي بعد

نجاحها في عدد من الأعمال الدرامية، آخرها مسلسل "الفتوة"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها البطولة " ياسر جلال، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي ومن إخراج حسين المنباوي.

مسلسل لؤلؤ من بطولة كلا من مي عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.