فن ومشاهير

بالفيديو: نانسي عجرم تهلع بسبب السعال

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

نانسي عجرم

في عصر أصبح السعال مشهد رعب، والتحدث مع الناس بدون كمامة قد يشعرك بالدوران خشية أن يكون الشخص مصابا بكورونا فتنتقل العدوى إليك.

وفي هذا السياق، تعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لموقف لا تحسد عليه، بعدما أصيبت خبيرة التجميل الخاصة بها ريتا برقاشي، بنوبة من السعال أثناء التصوير.

وقررت نانسي عجرم، معاقبة ريتا ومازحتها، قائلة: “ريتا سعلة كمان ورح تصيري تريند”. وتفاعل مع تعليقها الكثير من المتابعين على تلك الحسابات وتذكر هؤلاء الآثار النفسية وحالة الهلع التي يسببها انتشار .

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ودعت عام 2020 مع محبيها ومتابعيها خلال حفل أقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة التقطت لها خلاله حيث تألقت بفستان من المخمل الأسود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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