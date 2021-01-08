شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بالجلباب الصعيدى فى صورة جديدة من كواليس مسلسل موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد موسى، الذى يحضر له حالياً على أن يعرض ضمن موسم دراما رمضان المقبل، حيث ظهر خلال الصورة بلوك الشخصية مرتدياً الجلباب الصعيدى، وكتب فى تعليقه على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "موسى بمشيئة الله رمضان 2021 ربنا يجمعنا على خير".



محمد رمضان بالجلباب الصعيدى

وكان النجم محمد رمضان قد حرص على مشاركة متابعيه مؤخراً أيضاً بصور من كواليس تصوير مسلسله الجديد موسى، الذى بدأ تصوير أول مشاهده فيه مطلع هذا الأسبوع، وكتب رمضان على الصورة التى سبق ونشرها أيضًا عبر حسابه على إنستجرام: "موسى مسلسل رمضان 2021 ثقه فى الله نجاح".

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.