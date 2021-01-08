شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تتصدر تريند جوجل بعد تصريحها: ندمت إنى فضلت الفن على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منة فضالي تصدرت تريند مؤشرات البحث فى جوجل بسبب تصريحاتها الأخيرة فى أحد اللقاءات التليفزيونية، وندمها الشديد على تفضيلها للفن على الزواج، وأكدت منة فضالي أن الزواج والأسرة أهم من أى شىء فى الحياة بشكل عام ولو عاد بها الزمن لـ اختارت الزواج وليس العمل، موضحة أنها كانت متسرعة.

منة فضالي تابعت أن فتى أحلامها تتمنى أن يكون مجنوناً لأنها شخصية مجنونة تحب السفر فى أى وقت، وأن يكون كريما ومقتدرا وأمينا ويحافظ عليها، مؤكدة أن أهم شىء هو الحب بينهما.

منة فضالي انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها فى مسلسل "سكن بنات"، والذى كان يحمل عنوان "هى" مع المخرج محمد النقلى تمهيداً لعرضه منتصف شهر ديسمبر المقبل، حيث تجسد فيه منة شخصية فتاة من عائلة بسيطة بالأرياف وهى فى مرحلة الثانوية العامة وتذهب إلى القاهرة حتى تكمل دراستها الجامعية وتشتغل حتىّ تتمكن من دفع مصاريف دراستها وتواجه هناك العديد من التحديات.

مسلسل "سكن بنات" من نوعية أعمال الـ60 حلقة، وهو بطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، حجاج عبدالعظيم، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، إلهام عبدالبديع، هايدي رفعت، حسني شتا، أحمد عصام، محمد ناصر، وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات وحياتهم فى القاهرة، ومشاكل سكن الطالبات وما يحدث فيها، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.

منة فضالي يعرض لها حاليا فيلم "زنزانة 7" ويشارك فى بطولته عدد كبير من الأبطال منهم أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى ومن إخراج إبرام نشأت، وتجسد منة فضالي من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني .

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.