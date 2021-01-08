شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين بطلى هركليز وزينا على تويتر بسبب اقتحام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر شخصيتا زينا وهركليز من أبرز الشخصيات التى حققت نجاحاً كبيراً بتاريخ المسلسلات الدرامية الأكثر نجاحاً وانتشاراً، حيث حقق ممثلاها شهرة كبيرة إلا أنهما مؤخراً وقعا فى صدام على تويتر بسبب اقتحام مبنى الكونجرس وتبنى كل منهما وجهة نظر مختلفة عن الآخر.



هركليز وزينا



بطل هركليز يشيد باختراق مبنى الكونجرس

الحكاية بدأت من خلال الممثل كيفن سوربو أحد داعمى ترامب والذى اشتهر بشخصية هركليز حين أكد عبر "تويتر"، أن الشخصيات التى اقتحمت الكونجرس مناهضين للفاشية، كما طلب منهم عدم إيذاء أفراد الأمن ووصفهم بأنهم فى صفهم، مؤكداً بأنهم ليس لهم علاقة بترامب ولم يحرضهم على ذلك واصفاً إياهم بأنهم مجرد مثيرى شغب وذلك بعد تسببهم في قتل أكثر من شخص.

الأمر الذى دفع لوسى لوليس الشهيرة بشخصية زينا، للرد عليه، ووصفت ما يقوله بأنه ينتمى لخرافات متكررة من جانبه بسبب دعمه لترامب، حيث سخرت منه مؤكدة أن ما قام بذلك هى أطباقها الطائرة، فى إشارة لسخريتها مما يقوله.



رد بطلة زينا على اقتحام الكونجرس

يأتى هذا بعدما هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تصرفات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب طوال فترة حكمه، واتهمه بالهجوم على المؤسسات الديمقراطية طوال 4 سنوات مدة حكمه، مؤكدا أن ما حدث من هجوم واقتحام لمبنى الكونجرس كان تتويجا لهجومه على المؤسسات الديمقراطية خلال فترة حكمه

وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، تعقيبا على استمرار ردود الفعل على الهجوم على مبنى الكونجرس، قائلا "على مدى السنوات الأربع الماضية، شن الرئيس ترامب هجومًا شاملاً على مؤسسات ديمقراطيتنا، وما حدث أمام الكونجرس كان تتويجًا لذلك الهجوم الذي لا هوادة فيه".

وفتح الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن النار على دونالد ترامب، بعد هجوم أنصار الأخير واقتحامه مبنى الكونجرس الأمريكى فى ليلة من الفوضى، واصفا ما حدث أنه اعتداء على الديمقراطية ومحاولة لتمزيق الشعب الأمريكى واعتداء على المؤسسات الأمريكية الوطنية.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه لن يتطرق للتعديل الـ25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا خلال كلمة له، أن ما جرى من هجوم على أيقونة الديمقراطية، ساعد في توجيه إهانات لمؤسساتنا الوطنية.