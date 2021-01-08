شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مقتنيات امتلكها الفيس بريسلى بيعت فى المزادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد واحد من أساطير الغناء على مستوى العالم وهو النجم الفيس بريسلى الذى لا يزال يحظى بشعبية كبيرة رغم وفاته قبل سنوات، إلا أنه أثر فى حياة كثيرين بعدما صار أسطورة فى عالم أغانى الروك، الأمر الذى يظهر من خلال مقتنياته وحرص المهووسين به على شراءها بالمزادات مثلما يظهر خلال التقرير التالى.

قبل 4 سنوات فى عام 2016 عرض الجيتار الخاص به للبيع، والذى أهداه له والده فى عام 1969، وكان يعد من أكثر القطع المحببة لـ بريسلى وتم بيعه مقابل 256 ألف دولار.



جيتار الفيس بريسلى

في عام 2017 تم طرح خاتم من الماس على شكل جيتار كان الفيس بريسلى يرتديه دائما، حيث تم عرضه للبيع فى مزاد ووصل سعره إلى قرابة الـ30 ألف دولار.



خاتم الفيس بريسلى

حظى البيانو الأول له الذى امتلكه خلال مسيرته الغنائية باهتمام كبير، وعرض للبيع فى عام 2016، ورغم أن الفيس بريسلى اشتراه وهو لم يبلغ العشرين بعد من عمره بسعر أقل من 300 دولار إلا أن سعره وصل إلى 300 ألف دولار، في المزاد.



صورة لأول بيانو امتلكه

عام 2017 أيضاً عشاق الفيس بريسلى كانوا على موعد مع بيع البيانو الأبيض الذى اشتهر بالتقاط الصور إلى جانبه، وتم فتح المزاد حينها بسعر 2.5 مليون دولار ووصل لنحو 5 ملايين دولار.



البيانو الأبيض لـ الفيس بريلسى

عرف الفيس بريسلى بحبه لقلادات ذهبية دوماً ما ارتداها على صدره، وتم طرح إحدى القلادات التى كان يرتديها بريسلى بشكل مستمر للبيع ضمن مزاد بسعر وصل إلى 150 ألف دولار.