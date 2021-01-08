شكرا لقرائتكم خبر عن فاندام يرقص أثناء تدريباته فى الجيم.. ويجمع 700 ألف إعجاب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي جان كلود فاندام متابعيه وجمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بفيديو جديد له وهو يرقص ويستعرض لياقته البدنية خلال أدائه التدريبات الرياضية فى صالة الجيم، معلقا على الفيديو: "استمتع"، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهوره، حيث حصد نحو 700 ألف إعجاب فى ساعات قليلة.



فاندام

وكان النجم العالمي فان دام، قد عبرعن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا، وذلك من خلال رسالة صوتية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها وهى الرسالة التى أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلبانى، يبدى فيها إعجابه بـ بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.



فاندام في الجيم



فاندام

وفاندام شارك مؤخرا فى كليب جديدة لفرقة "آرون" الفرنسية، من إخراج ابنته بيانكا فان دام، حيث ظهر وهو يرقص فى موقف سيارت منفردا، وكذلك على أحد الشواطئ، حيث تنوع الظهور ما بين الرقص والاستعراض، فقد ظهر فاندام، وهو يؤدى الحركات الراقصة والرياضية أيضا بسلاسة، وكأنه ابن العشرين عاما، وقد نشرت الفرقة الموسيقية "ارون" الفيديو عبر قناتهم عبر موقع "يوتيوب".



فان دام



فاندام يرقص في الجيم

وفى يوليو الماضى، خاض النجم العالمى جون كلود فاندام، رحلة جوية برفقة كلبته الصغيرة لوليتا، حيث كشف عن انطلاق رحلته بالتقاط صورة أمام طائرته الخاصة المكتوب عليها حروف اسمهJCVD ، ونشر فاندام، الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث كتب "جاهز للطيران مرة أخرى مع لوليتا الصغيرة.. تتوفر مقاطع الفيديو قريبًا على قناة JCVD World على يوتيوب"، لكن دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، والتى يبدو أنه سيعلنها فى مقطع الفيديو المنتظر عبر قناته التى يتابعها أكثر من 100 مليون مشاهد.