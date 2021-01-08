شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": حالتى فى تحسن بفضل فريق الأطباء ودعوات الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة يسرا، لـ"الخليج 365"، أن حالتها الصحية فى تحسن متصاعد وأصبحت مستقرة الآن بعد إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه بدعم فريق الأطباء الذين يتابعون حالتها، ودعوات الأصدقاء والجمهور الحبيب، أصبحت أفضل الآن ومستمرة فى بروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة.

وكانت الحاجة عليا، مساعدة يسرا، قد طمأنت الجمهور والمتابعين على حالتها الصحية حيث قالت لـ"الخليج 365" إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، مطالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.

وحرصت يسرا على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبى وصحابى وأهلى جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا".

ووجهت يسرا رسالة شكر للجمهور لدعمها بعد اصابتها بفيروس كورونا قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".