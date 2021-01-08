شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى ينضم إلى "ضل راجل" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم مؤخر الفنان إيهاب فهمى إلى فريق عمل مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، وسيبدأ تصوير مشاهده غدا السبت، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث بدأ فريق العمل التصوير منذ أيام في مدينة الإنتاج الإعلامى وجمعت المشاهد الأولى بين ياسر جلال ونرمين الفقى، وحضر انطلاق التصوير عدد كبير من مسئولى الإنتاج بشركة سينرجى منهم حسام شوقى مدير عام الإنتاج بالشركة، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، ومخرج العمل أحمد صالح.

وتأتى القائمة الكاملة للمسلسل كالتالى: ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

وتشارك فى بطولة العمل، النجمة اللنبانية نور، حيث تتعاون مع النجم ياسر جلال عقب النجاح الكبير الذى حققه الاثنان بمسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، ويشارك فى بطولة العمل النجم محمود عبد المغنى، ليكرر تعاونه مع بطل العمل ياسر جلال عقب نجاحهما سويا فى مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017، ويشارك فى بطولة العمل كل من إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، وعدد أخر كبير من الفنانين جارى التعاقد معهم.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من مى عمر، أحمد خالد صالح، وأحمد خليل، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.