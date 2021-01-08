شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يكشف تطورات المشاهير مصابى كورونا.. يسرا تجاوزت المرحلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن آخر مستجدات حالات النجوم والمشاهير المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا تجاوز النجمة يسرا للمرحلة الصعبة فى إصابتها، وكتب الشناوى عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "الحمد لله بدأت أخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الأزمة الفنانة الكبيرة يسرا فى رسالة صوتية أسعدتنى أنها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة".

وتابع الناقد الفنى "والمخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة، وإيناس الدغيدى أكدت شفاءها التام، والمخرج الشاب أحمد نادر صار سلبيا تماما.. بينما الصديق العزيز وائل الإبراشى انتقل من مرحلة استقرار الحالة إلى التحسن وهو فى طريقه للتعافى.. وكبيرنا وأستاذنا عمرو موسى بعث لى من المستشفى برسالة مطمئنة إنه حاليا أفضل وعلى طريق التعافى التام.. ندعو الله الشفاء للجميع وإن شاء الله نطوى جميعا هذا الملف ويتبدد حتى من الذاكرة".



طارق الشناوي

وكانت الحاجة عليا، مساعدة النجمة الكبيرة يسرا، قد طمأنت جمهور الفنانة ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن حالتها الصحية فى تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، مطالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.

يأتى هذا بعدما أصيبت النجمة يسرا بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا، مضيفة: "مش قادرة أتكلم".

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".