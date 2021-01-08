شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يحيى ذكرى ميلاد زوجته: رحلتى فى وقت أصبح فيه العالم قبيحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان الكبير محمد صبحى ذكرى ميلاد زوجته الراحلة نيفين حسين رامز، معربا عن اشتياقه وحبه لها، مشيرا إلى أنه يفتقدها وأن العالم أصبح قبيحا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة جمعتهما، أتبعها قائلا: "حبيبتى.. النهاردة يوم ميلادك 8 يناير، كل لحظة فى رحمة ومغفرة وسكينة".



محمد صبحى وزوجته الراحلة

وأضاف صبحى "أفتقدك وأفتقد العالم بغيرك، لكن ما يريحنى أنك رحلتى فى وقت فيه العالم أصبح قبيحا، وما يعيننى بعدك هو كل لحظة وكل يوم وكل كلمة كانت بيننا.. أحبك".





واعتاد الفنان محمد صبحى، على تذكر جميع المناسبات التى جمعته بزوجته الراحلة، حيث أحيا خلال نوفمبر الماضى، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة، حيث كان زفافهما يوم 13 نوفمبر عام 1973، مؤكدا أن زواجهما كان برباط قوى جميل ومشرف، عاشا فيه أجمل الأيام، وبنيا أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لوطنهم.

ونشر صبحى صورة له مع زوجته الراحلة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".

وتابع صبحى "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد إنتى فى مكان أعظم، حبيبتى أنتظر اللقاء، وأبناؤك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".