شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق فى أول حفل فى 2021 على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام جمهورها ومحبيها بمجموعة صور لها من حفلها الأخير فى مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال احتفالات رأس السنة، والذى شاركها خلالها النجم الإماراتى حسين الجسمى، وعلقت أنغام على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "‎أول حفلة فى 2021 من مسرح خورفكان فى إمارة الشارقة"، وذلك بأول حفل يقام على المسرح بعد افتتاحه.



انغام



أنغام

والنجمة أنغام ظهرت مؤخرا بصحبة شيف شهير خلال تواجدها بأحد المطاعم بالإمارات العربية المتحدة، ودار حديث بينهما عن زواجها، حيث أكدت له أنها غير متزوجة بالوقت الحالى، وسألها عن أحد الأشخاص المتواجدين معها لترد عليه مازحة "ربما يكون ابنى"، وشاركت أنغام فيديو وصورة لها مع الشيف عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "سألنى لو أنا متزوجة".



انغام في الشارقة



حفل انغام

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و"صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".



حفل انغام بالشارقة



مسرح الحفل

كما شاركت عبر حسابها بموقع تويتر فيديو كواليس تصوير أغانى ألبومها الأخير مزح التى أدته باللهجة الخليجية، ونال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا وكتبت أنغام، قائلة: "كواليس تصوير ألبوم مزح الجزء الأول".