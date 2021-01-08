شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يعلن وفاة شقيقة زوجته بعد فترة حرجة مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب والملحن رامى جمال، عن وفاة شقيقة زوجته، صباح اليوم الجمعة، بعد فترة حرجة مع المرض، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: "لا إله إلا الله.. البقاء والدوام لله فى أخت زوجتى، أشهد الله أنكِ أهل للطيب والبر لكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله، أسألكم الدعاء لها ولنا بالصبر".





يأتى هذا بعدما كان رامى جمال، قد أشار إلى مرض شقيقة زوجته، أمس عبر تويتر، حيث قال: "أسألكم الدعاء لأخت زوجتى لأن حالتها حرجة، يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب".





وسبق وجدد الفنان رامى جمال التعاون الفنى مع الشركة المنتجة لألبوماته السابقة، حيث تم الاتفاق على تقديم ألبوم غنائى جديد يطرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقى الألبوم على مراحل فى عام 2021، ليكون هذا الألبوم هو الخامس لرامى جمال مع الشركة، بعدما قدم معهم ألبومات "ملناش إلا بعض" و"فترة مش سهلة" و"ليالينا" و"أنا لوحدى".

وكان آخر ألبومات رامى جمال بعنوان "أنا لوحدى" والذى طرحه فى فبراير من هذا العام، وتضمن 14 أغنية هم "استغنيت"، "مش ملاحظ حاجة"، "فاهماني"، "بيهم كلهم"، "أنا لوحدي"، "مين غيرك فى القلب"، "يا مراكبي"، "اللى مشيوا"، "مش دلوقت"، "سقف"، "ما غيرتش"، "خليكي" "عيونك خطر"، "لى قلبك سلام".