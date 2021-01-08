شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عباس تشارك فى حكاية "ساندى كراش" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة شيماء عباس فى بطولة حكاية "ساندى كراش" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد، وقالت لليوم السابع: "أقدم شخصية صديقة الفنانة هنا الزاهد الشقية التى تحاول أن تجعلها مثلها فهى خجولة إلى حد ما، وقد انتهيت من تصوير الحكاية وستعرض خلال شهر فبراير".

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.



شيماء عباس

"حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.



شيماء عباس في مسرحية سينما مصر بدور شادية في زقاق المدق

شيماء عباس تعرض حاليا مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال وتقدم عدد من المشاهد التي تجسد فيها شخصية الفنانة شادية ببراعة في أفلام " معبودة الجماهير " و"زقاق المدق " كما تجسد شخصية الفنانة فاتن حمامة في فيلم " الليلة الأخيرة "، وشاركت من قبل في مسلسل " هوجان " مع المخرجة شيرين عادل وفي مسلسل " الوالدة باشا " ومسلسل " الوصية " و" خطوط حمراء " و"خاتم سليمان" أمام الفنان خالد الصاوي وإخراج احمد عبد الحميد.