شكرا لقرائتكم خبر عن سلاف فواخرجى تتغزل فى زوجها بأبيات شعر بعيد ميلاده: كل عام وأنت كما أنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت النجمة السورية سولاف فواخرجى فى زوجها الفنان والمخرج السورى وائل رمضان فى عيد ميلاده الـ49، فهو من مواليد يوم 7 يناير عام 1972، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بأبيات شعر من تأليفها قائلة: "الحب ... وأما بعد ...ما هو أبعد من الحب ...وما هو أقرب إلى الله".



سولاف فواخرجي

وتابعت: "كل عام وأنت كما أنت، وائل ...قلب طفل صغير يُسعدك إن عرفت، ويد أب حانيّة تمتد إليك إن احتجت، ومروءة أخ كبير تنتشلك إن وقعت، وعقل صديق يهديك إن عن الطريق تهت، ودفء واحترام حبيب .. وأما بعد ..ليس بعد.. فهناك الكثير".



سولاف ووائل رمضان

سلاف فواخرجي تقدم شخصية " أرملة " في مسلسلها الجديد "الكندوش"، حيث تقدم نموذجا للمرأة السورية فى مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة، وتقدم شخصية تحمل الكثير من العمق، وهو عمل سيقدم حالة توثيقة عن المجتمع الذى كان في منطقة الشام بكل تقاليده وعاداته القديمة التى راح الكثير منها.

المسلسل تأليف حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين الذى قدمت معه من قبل مسلسلين حققا نجاحا كبيرا وهما "الواهمون" الذى قدمت فيه دور توأم، والعمل الآخر "بانتظار الياسمين" الذى ترشح لجائزة الايمى أووردز العالمية، بطولة أيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وايمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلا وممثلة وأكثر.

يذكر أن آخر مسلسل قدمته النجمة سلاف فواخرجي هو "شارع شيكاغو" الذي حقق جدلا كبيرا قبل عرضه وبعد عرضه لاقي نجاحا كبيرا برغم العرض الحصري لاحدي الشبكات ويتوقع نجاحا مشابها عند عرضه لجمهور أكثر.