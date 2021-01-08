شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وإياد نصار فى فيلم سينمائى جديد تخرجه اللبنانية نادين لبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة منى زكى فى فيلم سينمائى جديد يجمع بينها وبين الفنان إياد نصار، ومن إخراج نادين لبكى، ويتم عقد جلسات عمل بين صناع الفيلم وأبطاله للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وتحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد اختيار باقى فريق العمل.

والفيلم يناقش فكرة الأصدقاء وتدور حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول في لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى تشارك النجمة منى زكى في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، حيث أوشكت على انتهاء تصوير مشاهدها ويشاكر في بطولة العمل الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل "أفراح القبة"، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.