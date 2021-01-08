شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم خلاف حمدى أحمد مع شادية فى شهرة أحمد بدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير حمدى أحمد، اليوم الجمعة الموافق 8 يناير، والذى شارك في الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية والإذاعية كما أنه عرف بحبه وانتمائه لوطنه بشكل كبير فمنذ كان عمره 16 عاما شارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال البريطاني في مصر، كما أن أدواره ساهمت في ابراز حبه ووطنيته لبلده مصر.

ومن الأشياء التي لا يعلمها الكثير أن انسحاب الفنان حمدى أحمد من مسرحية "ريا وسكينة" بسبب خلاف مع الفنانة الكبيرة شادية، تسبب في شهرة الفنان أحمد بدير، حيث اشتد غيظ الفنان حمدى أحمد الذى كان يؤدى دور "الشاويش عبد العال" فى مسرحية "ريا وسكينة"، وخلال عرض المسرحية فى دولة الكويت الشقيقة، وإذ فاجأة عاصفة من التصفيق الكبير من الجمهور الحاضر للفنانة الكبيرة شادية بمجرد ظهورها على المسرح.

ليطلق الفنان حمدى أحمد بعدها جملته "ما خلاص.. على إيه كل ده.. خلصينا بقا"، لتسمعه شادية وتغضب غضبا شديدا، لتطلب بعدها من المنتج والمخرج بعدم استمراره فى العرض، ليقرر بعدها هو الآخر الانسحاب من العمل خاصة وانه كان منشغلا في مجلس الشعب الذى كان يشغل وقتها عضوا به، فما كان من المنتج والمخرج إلا أن أقنعهما بالاستمرار فى العروض العربية والرجوع إلى مصر، بعدها بالفعل تم إسناد الدور للفنان حسين الشربينى، الذى اعتذر هو الآخر ليستقر الأمر فى النهاية على الفنان أحمد بدير.





وقام الفنان حمدى أحمد ببطولة ما يزيد عن 35 مسرحية و25 فيلما سينمائيا و30 فيلما تليفزيونيا و89 مسلسلا تليفزيونيا، وما يزيد عن 3000 ساعة إذاعية، فمن أهم أفلامه، القاهرة 30، صرخة نملة، سوق المتعة، عرق البلح، 1988 صاحب العمارة، اليوم السادس، قاهر الظلام، حساب السنين، لقاء مع الماضى، أبناء الصمت، صورة ممنوعة، أنف وثلاث عيون، العصفور، حادثة شرف، فجر الإسلام، امرأة من القاهرة، ثم تشرق الشمس، واحد فى المليون، الأرض، الرجل والقضبان، المتمردون، 3 قصص، وداعا أيها الليل، هو والنساء.





وفى مجال الدراما قدم العديد من المسلسلات أهمها، المسلسلات، فى غمضة عين، ريش الطاووس، الحارة، الجبل الجباس، ينابيع العشق، إمام الدعاة، اختطاف، وادى فيران، جمهورية زفتى، الخروج من المأزق، عدل الأيام، كلام رجالة، موعد مع الغائب، وجيدة وسامح، الوسية، بنات زينب، على الزئبق، بوابة المتولى، رجل بلا ماضى، الأزهر الشريف، وقال البحر، إلا الدمعة الحزينة، الفارس الأخير، السمان والخريف، صاحب الجلالة الحب، شاهد إثبات، الأفعى ، الحصار، اللص والكلاب، البوسطجى، الجنة العذراء، السفينة التائهة، القاهرة والناس، جاسوس على الطريق، خيال المأتة، المرايا، أشجان أقوى من الطوفان، الأرض الطيبة، البريق، الثعبان والأفعى الحصاد المر، الحلوة والبهلوان، الدعوة خاصة جدا ،الدمنهورى، الرجاء التزام الهدوء، الرقم المجهول، سباعية، المتسلقون، النثر الفضى، أنت لست زوجى، أولاد الحارة، بعد العاصفة، بعد الغروب، جابر الطيب، دقة قلب ابن الليل، زواج على طابع بريد، سنوات الصبر، شارع المواردى، عبد المتجلى ، فى مهب الريح، قافلة الزمان، قرية الرعب، قلبى على ولدى، لعبة القرى، مملوك فى الحارة، منشية البكرى، وتبقى الأرض دائما.