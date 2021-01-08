شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تستعرض لياقتها البدنية فى البحر خلال إجازتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمتع الفنانة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، بإجازة شاطئية خلال هذه الأيام، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام" صورا فى أحدث ظهور لها على أحد الشواطئ.

وظهرت الفنانة سلمى حايك فى إحدى الصور وهى تنفذ حركات أكروباتية مستعرضة بذلك لياقتها البدنية أثناء إجازتها على الشاطئ، مستمتعة بأشعة الشمس وركوب الأمواج مرتدية ملابس السباحة الخضراء والزرقاء، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



الفنانة سلمى حايك

وشاركت الفنانة البالغة من العمر 54 عاما، صورها مع جمهورها، حيث استعرضت لياقتها ورشاقتها البدنية خلال السباحة.

واستقبلت سلمى حايك، العام الميلادي الجديد 2021 بهذه الإجازة الشاطئية بعدما كانت تتجول وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد باستمرار مع زوجها الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينولت.



سلمى حايك

وفي وقت سابق، حرصت النجمة سلمى حايك على الاحتفاء بزوجها وتوجيه رسالة له فى اليوم العالمى للرجال الذى تزامن مع الـ19 من نوفمبر، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً وبرفقتهما ابنتهما، وعلقت عليها بالكتابة بثلاثة لغات هى الإنجليزية والاسبانية والفرنسية : "لم أكن أتخيل مطلقًا فى أعظم أحلامى أننى سأشارك حياتى مع رجل رائع وغير عادى، أنت قوتنا، أنت مصدر إلهامنا، أنت وطننا".