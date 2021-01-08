شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يغازل حصانه: الحب اللى من القلب بيتحس من غير كلام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازل الفنان مصطفى شعبان، الحصان الخاص به، معربا عن حبه الشديد له، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورتين له مع حصانه وهو يتغزل فيه، قائلا فى تعليقه على الصور: "الحب اللى من القلب بيتحس من غير كلام".



مصطفى شعبان مع حصانه

واعتاد الفنان مصطفى شعبان مشاركة جماهيره اللحظات التى يعيشها مع الحيوانات الأليفة التى يحبها، حيث سبق وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام بصورة سيلفى مع كلبه، وعلق عليها بكتابة: "Nice selfy".



مصطفى شعبان

من ناحية أخرى يواصل الفنان مصطفى شعبان، تحضيراته لمسلسله القادم "عش الدبابير"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان القادم 2021، حيث انضمت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز إلى المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، وتم التعاقد معها فعليا خلال الفترة الماضية، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الأولى فى دولة لبنان خلال أسبوعين، حيث يسافر فريق العمل بالكامل لتصوير معظم المشاهد الخارجية هناك.



مصطفى شعبان

يذكر أن مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، وليد فواز، وتجرى الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقى أبطال العمل، الذى تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويجمع المسلسل مصطفى شعبان وعمرو سعد للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية.