شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يتسوق بالكمامة فى متجر للملابس النسائية بسانتا مونيكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر فى سانتا مونيكا، أثناء تسوقه بمفرده فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، إلا أنه اتخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس التاجى، من بينها ارتداء الكمامة لحماية نفسه والآخرين من العدوى بالفيروس التاجى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للفنان العالمى أرنولد شوارزنيجر، البالغ من العمر 73 عامًا، داخل أحد المتاجر التى تبيع الملابس النسائية فى سانتا مونيكا، كما شوهد نجم Terminator وهو يقوم بتثبيت دراجته فى الجزء الخلفى من سيارته السوداء، حيث من المحتمل أن يتوجه لركوب الدراجة بعد رحلة التسوق.



أرنولد شوارزنيجر قرب سيارته ودراجته



أرنولد شوارزنيجر يتسوق بـالكمامة في متجر للملابس النسائية بسانتا مونيكا

وتألق أرنولد شوارزنيجر فى تيشيرت أزرق ملكى، واضعا قناع وجه أسود على فمه وأنفه إلى جانب نظارة شمسية سوداء، وأكمل إطلالته بـ"بنطلون" وحذاء أسود أثناء نزهة التسوق التى قام بها، ومن المحتمل أن تسوقه كان لصديقته هيذر ميليجان.

وفى وقت سابق، كشف النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، الجهة التى قام فيها باستثمار أمواله وهى الكفاح من أجل الديمقراطية قائلا: "أصدقائى فى أوروبا كانوا يضحكون من حقيقة أننى اضطررت إلى استثمار أموالى الخاصة من أجل الكفاح من أجل الديمقراطية، قالوا لى أنكم أقدم ديمقراطية فى التاريخ لذا يعنون كيف يمكننى التباهى بذلك".



أرنولد شوارزنيجر

وأوضح أرنولد فى مقابلة مع شبكة CNN، أن هناك ترديا فى الخدمات الديمقراطية فى الجنوب الأمريكى، قائلا: "هناك قمع للناخبين يحدث بشكل خاصة فى الجنوب وما يهمنى هو شيء واحد فقط وهو هل يمكننى المساهمة ويمكننى تحسين الامور، لأنه الاعوام منذ 2013 كان الناس يشكون من هذه المشكلة، وخسر الناس بسبب تلك المشكلة الانتخابات".

وتابع: "قلت لنفسى أننى سأفعل شيئا حيال ذلك لأننى لست المشتكى أنا منفذ وهذا بالضبط ما فعلته، واوصى بشدة بذلك الان عندما يتولى الرئيس جو بايدن منصبه عليهم أن يعملوا على قانون جديد لحقوق التصويت".



الفنان أرنولد شوارزنيجر