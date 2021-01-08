شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقه 11 يكشف رد فعل صفع مى عمر على وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ الحلقه 11 تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، هذا بالإضافة إلى كونه واحد من الكلمات الأكثر بحثاً عبر موقع "جوجل"، وتوالت أحداث الحلقة الـ10 من المسلسل، زواج مى عمر – لؤلؤ على طارق – أحمد زاهر، بحضور إدوارد – مجدى كشاهد على عقد الزواج، وسافر الثنائى لشهر العسل، وارتدت لؤلؤ فستان العرس، ثم أتت رسالة لطارق – أحمد زاهر من نهال – نجلاء بدر، وهى تخبره أن لؤلؤ سربت خبر زواجهما وأصبحا تريند على السوشيال ميديا، وكان رد فعل طارق - أحمد زاهر بصفعها بالقلم على وجهها وفي الحلقة 11 سوف نري ردود افعال كثيرة بعد هذا القلم وتاثيره علي العلاقة بينهما.

مسلسل لؤلؤ بدأت الحلقة 10 منه بذهاب لؤلؤ إلى البنك لعمل توكيل خاص لمدير أعمالها مجدى "إدوارد" حتى يتولى أمور أموالها والتعامل معها، إلا أن ظهور والد لؤلؤ سيد "حمدى هيكل" فى البنك، حيث يعمل ساعياً بعد مشاهدة بطاقة هوية ابنته لؤلؤ أثناء تصويرها، أربك لؤلؤ أثناء جلوسها فى مكتب مدير البنك، وحاول سيد والد لؤلؤ ابتزازها بعد مغادرتها البنك وطلب منها سماع كلمة بابا، وأغلق الهاتف في وجهها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.