شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الشباب يحتفل بعرض "أفراح القبة" وحصوله على 6 جوائز بالقومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم، مسرح الشباب بنجوم وصناع العرض المسرحى "أفراح القبة" الذى حصد 6 جوائز بالمهرجان القومى للمسرح فى دروته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ويحضر الاحتفال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب والفنان القدير إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏

والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم وإخراج محمد يوسف ‏المنصور، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور ومحمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، ‏مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، ‏عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام ‏علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، ‏تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم ‏حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.‏