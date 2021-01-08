أحلام والجسمي وأحمد فهمي.. تعرف على النجوم الذين تلقوا لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشارك بعضهم الجمهور تجربتهم أثناء تلقيهم اللقاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز الفنانين الذين تلقوا لقاح كورونا:

أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام تُعد أول فنانة عربية تحصل على جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي.

وشاركت جمهورها بمقطع فيديو مصور نشرته عبر "تويتر" خلال حقنها بالجرعة موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة إلى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية إيمانها وثقتها بالقطاع الطبي الإماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.



أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي، شجع فكرة لقاح كورونا، وخضع للتجربة، ونشر فيديو في حسابه عبر "إنستجرام"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينيكية، والتي ترعاها وزارة الصحة، وحث فهمي متابعيه لإجراء هذه التجربة التي اعتبرها خدمة للإنسانية في مواجهة فيروس مميت هو كورونا.

حسين الجسمي

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، معربا عن فخره بقيادة الإمارات التي تولي صحة الإنسان اهتماما بالغا، وقال عبر حسابه بـ"تويتر": "الحمد لله تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

نوال الكويتية

المطربة نوال الكويتية تلقت هي الأخرى لقاح كورونا في ديسمبر الماضي، وطمأنت الجمهور، ونصحتهم بأخذها لتفادي الإصابة بالفيروس.

زوجة باسم ياخور

كشفت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الفنان باسم ياخور، عن تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقالت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"،: "الجرعة الأولى من اللقاح، بدون أي أعراض جانبية الحمدلله، شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة".

جو رعد

وعلى هامش إحياء حفل في المملكة العربية السعودية كشف الفنان جو رعد عن تلقيه لقاح فيروس كورونا هناك.