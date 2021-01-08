"زعل جدًا وقعد يعيط".. فردوس عبدالحميد تكشف سبب أزمة أحمد زكي بسبب عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد إنها تعاقدت على فيلم "حب في الزنزانة" هي والفنان الراحل أحمد زكي، وإنهما كانا وجهين جديدان في هذه الفترة.

وأضافت "فردوس"، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر قناة TEN، إنها وبعد فترة من تعاقدها فوجئت بأن الفيلم سينطلق تصويره، ولكن بطولة سعاد حسني وعادل إمام: "والله ما زعلت، ضحكت لما قريت ليه، لأني أنا حطيت نفسي مطرحهم قولت لو انا عندي بنت لسه صغيرة كدا، والمنتج هيجيبلي سعاد حسني، الموضوعية بتقول إنه هاخد سعاد حسني".

وتابعت: "أحمد زكي جاتله أزمة نفسية وقعد يعيط لأن الفيلم راح لعادل إمام".