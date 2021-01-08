أول رد من فردوس عبدالحميد على تصريح سميرة عبدالعزيز الشهير "معملش دور أم بلطجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن انزعاجها من تصريح الفنانة سميرة عبدالعزيز بشأن رفضها دور والدة بطل مسلسل الأسطورة وقالت: "معملش دور أم بلطجي".

وقالت "فردوس"، التي قامت بالدور في المسلسل الشهير خلال لقائها ببرنامج "رأي عام": "المفروض إننا مانعممش، والمفروض إن علاقتي بالزميل على إنه زميل، وأركز على علاقتي بيه فى الدور، أما بالنسبة لملاحظة الناس أو الناس واخدة عليه ملاحظات هذه ليست قضيتي، والزمالة لها حدود".

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُعرض على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.