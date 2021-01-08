فردوس عبدالحميد: قاعدة في إيجار ومقدرتش أشتري شقة على البحر علشان غالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد عن أصولها الإسكندرانية، مؤكدة أنها ولدت وقضت طفولتها هناك.

وخلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد قالت إن نشأتها في الإسكندرية أثرت في حياتها كثيرًا، وكانت تحلم طوال حياتها بامتلاك شقة على البحر: "طول عمرى نفسى فى شقة على البحر في إسكندرية لكن معرفتش أشتري عشان غالية ودلوقتي قاعدة في إيجار".

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُعرض على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.