محمود العسيلي يهاجم منتقدي المشاهير على مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الفنانين، لأسباب مختلفة، هاجم المطرب محمود العسيلي أصحاب التعليقات المسيئة التي يراها عند بعض زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب العسيلي عبر حسابه الرسمي على “تويتر قائلاً: “في مستوى من التعليقات على السوشيال ميديا بيصدمني وبيذهلني المستوى المتدني من الفكر عند البعض، ومش بس الفكر لأ.. المشكلة في فقدان الهوية.. ومتفهمش هما إرهابيين من القاعدة ولا شغالين في بيت دعارة .. ازدواجية وتعصب وكبت.. شاشة سودا مستخبيين وراها في الضلمة ولو شافوا النور هيتحرقوا”.

يذكر أن محمود العسيلي تعرض لموجة من الانتقاد بعد تصريحات متبادلة بينه وبين المطرب أمير عيد ليكشف بعدها أنها كانت دعاية قبل طرح أغنية “دنيا جديدة” بمشاركة أمير الذي كتب ولحن الأغنية، وذلك بعد أيام من إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق افتعال مشاجرة وهمية بينهما، من أجل الدعاية والترويج للأغنية الجديدة.