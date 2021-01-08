بالفيديو – شبيه محمد منير يشعل الـ”سوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعد ظهور شبيه الفنان عمرو دياب في الإعلان الرسمي لإحدى شركات المشروبات الغازية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن بعض شباه المشاهير، إلا أن أكثر الفيديوهات التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل فيديو لمطرب يشبه محمد منير، ويقلده في لبسه وطريقة غنائه.

وظهر شبيه منير وهو يغني “نعناع الجنينة” في أحد المطاعم الخاصة، ويغني بأداء مشابه لطريقة محمد منير.

يذكر أن محمد منير طرح الأسبوع الماضي أغنية “باب الجمال”، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل.

ويضم ألبوم “باب الجمال” خمس أغانٍ، هي: “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.