ماسك المالك 185 مليارا ينتزع لقب “الأغنى” من بيزوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بثروة قفزت، أمس الخميس، إلى أكثر من 185 مليار دولار، تمكن مالكها رجل الأعمال الأميركي Elon Musk البالغ 49 سنة، من انتزاع لقب “أغنى رجل في العالم” ممن احتكره طوال 4 سنوات مضت، وهو مواطنه جيف بيزوس، المالك 184 مليارا، والرئيس التنفيذي لشركة Amazon الناشطة بالبيع عبر الإنترنت.

الأربعاء الماضي، ارتفعت قيمة أسهم شركة Tesla التي يملكها ماسك بنسبة 4.9% بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في العام الجديد، فحقق أرباحا نسبتها 3.4% برغم الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة “كورونا” المستجد، فزادت ثروته بحوالي 146 مليار دولار في آخر 12 شهرا، فتفوق في نوفمبر الماضي على بيل غيتس الذي كان يحتل المركز الثاني في قائمة الأثرياء، وهو إنجاز اعتبروه قفزة كبيرة، لأنه كان يحتل في بداية العام الماضي المركز 35 بقائمة أثرياء العالم.

وكانت شركة “تسلا” سلمت نحو 499.550 سيارة خلال العام الماضي، وهو معدل أعلى من التخمينات التي وضعت في أول العام، والتي تنبأت بأن تنتج في 2020 نحو 481.261 سيارة، مما جعلها تعلق آمالها على أسواق جديدة مثل أوروبا وآسيا، تزامنا مع زيادة إنتاجها بفضل المصنع الموجود في منطقة شنغهاي الصينية، وهو الوحيد لها خارج ولاية كاليفورنيا الأميركية.