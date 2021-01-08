مواقف محرجة تعرضت لها نساء العائلة المالكة على الملأ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: رغم كل قواعد الإتيكيت والبروتوكولات الملكية العالية، يبقى هناك حيز يرينا أن أفراد العائلة المالكة بشر، وأنهم قد يتعرضون لبعض الحوادث أو المواقف المحرجة سواء كان ذلك بسبب الطقس السيئ أو من هفوة في تنسيق الأزياء وما إلى ذلك.

هذه المواقف تتحول إلى صورة تتناقلها الصحف والسوشيال ميديا لنرى كيف يتصرفون في هذه المواقف المحرجة..

فيما يلي أبرز المواقف المحرجة التي تعرضت لها نساء العائلة المالكة..

كيت ميدلتون

في عام 2019، كادت دوقة كامبريدج تتعثر بعد مغادرتها مسرح تروبادور وايت سيتي في غرب لندن،

وكانت كيت والأمير وليام يودعان مضيفيهما ويتوجهان إلى السيارة عندما بدا أن الدوقة ستتعثر ولكنها احتفظت بهدوئها عندما انزلقت قدمها خارج حذائها فتداركت الموقف وضحكت مع زوجها وليام.

ميغان ماركل

خلال جولتها الملكية في عام 2018 بدت دوقة ساسكس بإطلالة رائعة عندما نزلت من الطائرة مع زوجها الأمير هاري، لكن المعجبين يراقبونها بعيون النسر، إذ لاحظوا أنها ارتكبت خطأ بسيطاً في ملابسها عندما نسيت إزالة ورقة سعر الفستان عن طريق الخطأ.

الملكة إليزابيث

لا تفقد الملكة إليزابيث رباطة جأشها بسهولة، لذلك عندما كادت تفقد قبعتها بفعل الرياح القوية في فبراير 1979 أثناء حضورها حفل الترحيب مع السلطان قابوس في مسقط، كانت لحظة لا تنسى لا سيما عندما التقطت القبعة ببراعة وارتدتها مجدداً وكأن شيئاً لم يكن.

الأميرة ديانا

سقطت الأميرة ديانا عن سلم الطائرة عام 1991 خلال زيارة لباكستان، بعد أن انزلقت وأمسكت الدرابزين لتثبت نفسها كما طارت تنورتها بسبب الطقس السيئ، وزاد الأمر سوءاً عندما تأخرت رحلتها لمدة ساعة بسبب عاصفة ممطرة.

دوقة كورنوال

لم تدرك دوقة كورنوال مدى قوة الرياح عندما حضرت حفل تعميد الأميرة شارلوت في يوليو 2015، الذي أقيم في كنيسة القديسة ماري

مجدلين في ساندرينغهام.ارتدت كاميلا فستاناً أزرق فاتحاً ونسقته مع قبعة متطابقة، وحرصت على إمساك قبعتها في يدها بينما غطت الجزء السفلي من فستانها بحقيبة يدها خوفاً من أن يطير ويكشف المستور.