طوني قطان يحيي حفلاً أونلاين ويصور كليب “نسيني وغاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي النجم الشاب طوني قطان حفلاً فنياً مباشراً عبر تطبيق لايفات، والذي يبث حفلات مباشرة اونلاين لمجموعة من الفنانين، وذلك يوم السبت الموافق 16 يناير الجاري.

ومن جهة أخرى يستعد طوني قطان في الأيام القليلة المقبلة لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “نسيني وغاب” مع المخرج عبد الرحمن عيسى، وذلك في العاصمة الأردنية عمان، الأغنية باللهجة المصرية من كلمات إبراهيم محمد وألحان وتوزيع طوني قطان نفسه.

على صعيد آخر، قضى طوني قطان سهرة رأس السنة مع عائلته، ضمن حفل عائلي بسيط نشر بعض الصور منه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وصور تجمعه بأولاده وبزوجته الإعلامية دانا أبو خضر، حيث أنه لم يجرِ أي حفلات مؤخراً بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم أجمع، خاصة أن طوني كان قد عانى مشاكل صحية قبل عدة سنوات، خضع على أثرها لعملية لزراعة الكبد في إيطاليا عام 2014.