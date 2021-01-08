بعد غياب 13 عامًا.. روبي تعود للغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية روبي أن العام الجديد سيشهد الكثير من المفاجئات لجمهورها، وسيكون لديها العديد من الأعمال التمثيلية والغنائية.

وبدأت روبي بالتركيز على السينما وتعاقدت بالفعل على بطولة فيلم “شغل خواجات” وهو من تأليف شادي سلامة، وانضمت لفريق نجوم فيلم “أهل الكهف” الذي يقوم ببطولته النجوم خالد النبوي، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وغيرهم من نخبة الفنانين.

وبنفس الوقت انتهت روبي من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد “حته تانية” الذي يتولى إنتاجه وليد منصور. وتتعاون روبي في ألبومها الجديد الذي تعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب لأكثر من 13 سنة، مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر أن تشهد الأيام القادمة تصوير عدد من أغاني الألبوم الجديد على طريقة الفيديو كليب.