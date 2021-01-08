حسين الجسمي يتلقى لقاح كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بدأ عدد من مشاهير الفن، في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، لتشجيع متابعيهم وجمهورهم على خوض التجربة للتأكد من فعالياته والمساعدة في انتهاء أزمة انتشار هذا الوباء.

وأمس، أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” عن تلقيه لقاح فيروس كورونا، حيث نشر صورة له خلال إتمام هذه العملية، معلقاً عليها قائلاً: “الحمدلله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 والحمد لله على نعمة الإمارات… والحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان”.

وأشاد الجسمي بموطنه الإمارات، قائلاً: “وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً بفكر وحكمة ودعم قيادتنا وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن”.

نفيد بالذكر أن حسين الجسمي كان قد استقبل العام الجديد 2021 في حفل غنائي ضخم أحياه على مسرح “مدرّج خورفكان”، محققًا حلمه منذ الطفولة بالغناء في مدينته.