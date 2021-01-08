راغب علامة ينتظر وصول لقاح كورونا إلى لبنان: “علينا الاحتياط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم اللبناني راغب علامة الجميع بتغريدة عبر “تويتر”، أعلن خلالها انتظاره وصول اللقاح إلى لبنان، لكي يحصل عليه، وجاءت هذه التغريدة مغايرة تماماً لموقف علامة، من لقاح فيروس كورونا، والذي كان قد أعلن عنه خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية.

وبرَّر راغب علامة موقفه بأن المعلومة التي تلقّاها عن لقاح كورونا سابقاً عبارة عن شريحة إلكترونية يتم تثبيتها في الجسد، أما حالياً فهو لقاح طبيعي آمن لا ضرر منه فأصبح لزاماً عليه أن يتناوله.

وقال راغب في تغريدته: “كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام إنتشر بشكل مرعب. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال ، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة”.

نفيد بالذكر أن راغب علامة كان قد استقبل العام الجديد 2021 في حفل أكثر من ناجح ليلة رأس السنة في دبي، بحضور جمهور عريض من مختلف أقطار العالم.