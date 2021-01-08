عاصي الحلاني.. مفاجأة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شوّق الموزع طوني سابا، متابعيه لعمل جديد يجمعه بالفنان اللبناني عاصي الحلاني، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

ونشر سابا صورة له برفقة الحلاني وعلّق عليها: “أسرع ملحن بالعالم ينتهي من اللحن والكلام في خمس دقائق وشيء رائع قريباً أبو الوليد المليان فنّ”.

من جانب آخر، أحيا الحلاني، حفل رأس السنة 2021 في فندق هيلتون الحبتور بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأشعل السهرة بأغنيات مميزة، وكان النجاح سيد الموقف بهذا الحفل بشهادة جمهوره.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته، التي قلبت الأجواء رأساً على عقب، وأشعل بها حماس الجمهور وتفاعله.

يُذكر أن عاصي الحلاني كان قد أعرب بعد نجاح الحفل الذي تخطّى كل التوقعات، عن سعادته بهذه السهرة التي لا تُنسى، ونشر صوراً منها وأرفقها بتعليق جاء فيه: “دائماً من فرحكم باخد القوة حتى أستمر كل سنة وأنتم بألف خير”.

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