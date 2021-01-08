فردوس عبد الحميد: " اتقمصت وانسحبت من ليالي الحلمية لهذا السبب"



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد خلال لقاء لها في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد أنها انسحبت من مسلسل ليالي الحلمية بسبب مساحة الدور

وأوضحت:"لما شفت الجزء الثاني لقيت إن الدور مهمش بطريقة فظيعة وتقريبًا مش موجود، وزعلت أوي"

وأضافت:"دوري حبيبي أنا عملته وكونته وعاوزة استكمله، لكن أسامة أنور عكاشة كان قال لي إن الدور هيبقى له امتداد وقال لي أحداث ولما شفت الورق ملقتش الحاجات دي اتقمصت جامد وزعلت أوي».

واستكملت:"قلت والله ما أنا مكملة لأني عندي طفولة، وأسامة أنور عكاشة كان فيه طفولة برضه فاتقمص ومصالحنيش وقلت والله ما أنا رايحة، لكن لو اتعاد نفس الموقف تاني هكمل لأن دي مسؤولية، أنا ندمت، لأن الناس كانت متخيلة شكل للشخصية وبعدين لقت حد تاني"