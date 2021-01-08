فن ومشاهير

فردوس عبد الحميد: " اتقمصت وانسحبت من ليالي الحلمية لهذا السبب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد خلال لقاء لها في برنامج رأي عام مع الإعلامي عمرو عبد الحميد أنها انسحبت من مسلسل ليالي الحلمية بسبب مساحة الدور
وأوضحت:"لما شفت الجزء الثاني لقيت إن الدور مهمش بطريقة فظيعة وتقريبًا مش موجود، وزعلت أوي"
وأضافت:"دوري حبيبي أنا عملته وكونته وعاوزة استكمله، لكن أسامة أنور عكاشة كان قال لي إن الدور هيبقى له امتداد وقال لي أحداث ولما شفت الورق ملقتش الحاجات دي اتقمصت جامد وزعلت أوي».
واستكملت:"قلت والله ما أنا مكملة لأني عندي طفولة، وأسامة أنور عكاشة كان فيه طفولة برضه فاتقمص ومصالحنيش وقلت والله ما أنا رايحة، لكن لو اتعاد نفس الموقف تاني هكمل لأن دي مسؤولية، أنا ندمت، لأن الناس كانت متخيلة شكل للشخصية وبعدين لقت حد تاني"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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