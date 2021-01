يشارك في مسلسل إسرائيلي وأعلن مثليته الجنسية.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر عمر الشريف جونيور حفيد النجمان عمر الشريف وفاتن حمامة، صورة له رفقة عارضة أزياء وممثلة إسرائيلية، خلال تصوير الجزء الثالث من المسلسل الإسرائيلي The Baker & The Beauty.

ظهور حفيد عمر الشريف رفقة إسرائيلية ومشاركته في عمل فني إسرائيلي ليس أول الأمور التي أثار بها الجدل، فالشاب له العديد من المواقف التي عرضته لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حفيد عمر الشريف مواقفه المثيرة للجدل أيضًا:

- أطلق على نفسه عمر الشريف جونيور وهو نجل طارق عمر الشريف، حفيد العالمي عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، من أب مسلم اسمه طارق، وأم يهودية.

- من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- حاصل على البكالوريوس من جامعة "كوينز"، وحاصل على الماجستير في السياسة المقارنة من لندن.

- بدأ في مجال التمثيل عام 2000، وشارك في المسلسل المصري "وجه القمر"، كما ظهر في فيلم "حسن ومرقس" مع جده عام 2008.

- غادر مصر بعد وفاة النجم الكبير عمر الشريف.

- قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي 83 في عام 2011.

- في عام 2014 اعترف في حوار له مع جريدة "advocate" الأمريكية أنه مثلي الجنسية.

- أعلن عن رغبته الزواج من الفنان سام سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 88 عام 2016.

- نشر عدد من الصور الجريئة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر في إحداها وهو يرتدي حمالة صدر نسائية، وفي أخرى وهو يتبادل القبلات مع صديقه.

- يتواجد حاليًا في تل أبيب لتصوير مشاهده في الموسم الثالث منن المسلسل الإسرائيلي "The Baker and The Beauty".