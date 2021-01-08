السبت.. المركز القومي للسينما يعرض فيلم " هاجس" بنادي سينما رموز مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتنسيق مع نوادي القوات المسلحة بالقاهرة ومختلف المحافظات، عروضه مساءا يوم السبت المقبل بنادي الياسمين 3.

ومن المقرر عرض الفيلم الروائي القصير "هاجس" للمخرح عاطف شكري وهو من إنتاج المركز القومي للسينما.

وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.