محمد فهيم: أغنية مداح الباشا بداية تعاون كبير مع الفنان محمد خلف

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان محمد فهيم أغنية جديدة بعنوان مداح الباشا، وذلك بالتعاون مع الفنان محمد خلف.

وقال "فهيم" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنه رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعني بالفنان محمد خلف منذ سنوات ولكن مداح الباشا يعد أول تعاون بيني وبينه".

وتابع : "والحقيقة سعيد جداً لأنه من ألحان الفنان محمد محيي الذي أحبه كثيرًا والكلمات للشاعر

الكبير نور الدين محمد والتوزيع الموسيقي للموسيقار محمد العشي، سعيد جداً.

بالتجربة والحالة الموسيقية وفكرة الكلمات والحواديت المُقدمة بالأغنية".

وأضاف: "مداح الباشا بداية لتعاون كبير بيني وبين صديقي محمد خلف ونستعد حالياً بجلسات عمل لفكرة ميني ألبوم يحتوي على أفكار جريئة وجديدة".

يشار إلى أن أغنية "مداح الباشا" كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان الفنان محمد محيي، توزيع الموسيقى محمد العشي، إخراج ميدو منيب.

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ويذكر ان يستعد الفنان محمد فهيم لعرض فيلم "سقراط ونبيلة" بطولة كل من النجم أشرف عبدالباقي، أحمد فتحي، دينا، سامي مغاوري، شريف ابو هميلة، كريم مغاوري، والوجوه الجديدة ملك ياسر، ماهر سعيد، فادي أشرف، تأليف عبد الفتاح كمال وإنتاج شركة نيو بيكتشر.