فن ومشاهير

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات‎

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ياسر رشاد - القاهرة - يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، لأفلام الروائية الطويلة 

والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020 .

 

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وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، إنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجه فيروس ، سيتم إرجاء موعد انعقاد المهرجان وفقا للمستجدات

التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء، مضيفا أن الدورة القادمة ستضم الأفلام التي تقدمت سابقا والمنتجة خلال عامي  2018 و2019.

 

الجدير بالذكر أن فروع المسابقة أولا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية أو علي احدي المنصات عام 2020، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج،

الإخراج، المونتاج، الإخراج (عمل أول و ثان) ، التصميم الفني، السيناريو، الموسيقي، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير، التمثيل، الصوت، الملابس.

 

ثانيا مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك ( ديجيتال / dvd ) وتضم أقسام : الأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الرواية القصيرة أقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، علي أن تكون الجوائز: جائزة أفضل فيلم ـ جائزة لجنة التحكيم، جائزة لمخرج العمل الأول في كل قسم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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