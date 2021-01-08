شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد ابنها زين: مش قادرة أصدق بقى عنك 3 سنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة كارمن سليمان بعيد ميلاد ابنها زين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وشاركت جمهورها صور من حفل عيد الميلاد، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت بخير وطيب ومعافى يا روح ماما، مش قادرة أصدق إن بقى عندك 3 سنين .. ربنا يحميك ويخليك لينا وأشوفك أحسن واحد في الدنيا. حياتي بحبك".



كارمن سليمان

وكانت كارمن سليمان قد عبرت عن سعادتها بالعام الماضى وأمنيتها بأن يكون عام 2021 أفضل وضعا، ووجهت رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "يا رب 2021 تبقى سنة حلوة علينا كلنا وسنة آمان على الناس كلها.. أنا شخصيا ممتنة للسنة اللى فاتت وشايفة إنها كانت نعمة كبيرة أوى من عند ربنا".



عائلة كارمن سليمان



كارمن سليمان وأبنها

وأكدت كارمن سليمان أنها تعلمت الكثير من الدروس خلال عام 2020، مضيفة، "سنة 2020 كانت مختلفة فى كل حاجة، كان التواصل فيها مع معظم الناس ومنهم إنتوا أونلاين ودة خلانا نعرف أهمية كل الناس اللى إحنا بنحبها فى حياتنا، جربنا حاجات كتير متعملتش قبل كدة وطلعنا بتجارب مختلفة وحياة أحسن اتغيرنا فيها كلنا وعيدنا حسابتنا".