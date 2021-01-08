شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية ضيف شرف مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان كمال أبو رية ضيف شرف أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والذى يواصل أبطاله تصوير مشاهدهم فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويجسد عز ضمن أحداث مسلسله "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

وكان آخر ظهور للفنان كمال أبو ريا فى مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثانى للمخرج أحمد خالد أمين وتأليف مجدى صابر وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من جمال سليمان، وصابرين، وياسر فرج وهنادى مهنا، وأحمد صفوت.

ودارت أحدث المسلسل حول (همام) رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جملات) التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن (همام) يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة الحديد.