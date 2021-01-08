شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 .. ابتزاز والد لؤلؤ يزيد الأحداث إثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 شهدت تطورات كبيرة خلال أحداث العمل، ما دفع المسلسل لتصدر تريند جوجل، حيث حقق مسلسل لؤلؤ نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضه، وشهد مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 ذهاب لؤلؤ إلى البنك لعمل توكيل خاص لمدير أعمالها مجدى "إدوارد" حتى يتولى أمور أموالها والتعامل معها، إلا أن ظهور والد لؤلؤ سيد "حمدى هيكل" فى البنك، حيث يعمل ساعياً بعد مشاهدة بطاقة هوية ابنته لؤلؤ أثناء تصويرها، أربك لؤلؤ أثناء جلوسها فى مكتب مدير البنك.

مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 .. والد لؤلؤ يبتزها

وفور مغادرة لؤلؤ البنك يخرج سيد وراءها ويطلب التقاط صورة معها وسط توتر كبير منها، لم يكتف بذلك بل حصل على رقمها من البنك واتصل بها ليبدأ فى ابتزازها، ويطلب منها سماع كلمة بابا.

مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 .. كاميليا تخفض أجرها بسبب لؤلؤ

كاميليا "نرمين الفقى" توقع عقدا جديدا مع المنتج عزت "محمد غنيم"، لكن بتخفيض أجر 25%، وتوافق كاميليا بعدما أبلغها أن مبيعاتها انخفضت، وأن لؤلؤ هى التى يطلبها الجمهور.



لؤلؤ وعم سيد والدها

مسلسل لؤلؤ مي عمر الحلقة 10 .. ملك تكشف لوالدتها علاقتها بصديقها

بينما تزور نجلاء بدر ابنتها منة "ملك أحمد زاهر" فى المدرسة، وتبلغها ابنتها أنها تعيش قصة حب مع شخص يدعى أدهم تعرفت عليه، لكن والدتها تهددها بأنها ستجعله يحبسوها خوفا أن يضحك عليها ويجرحها.

وتعاتب منة والدتها على تركها لها بمفردها دائما وبُعدها عنها طوال الوقت، ومع ذلك فهى مازالت تحبها، وتبرر نجلاء بدر بعدها عنها بسبب الظروف الصعبة التى تعيشها، وتعرف من ابنتها عن الموضوعات التى تتحدث فيها مع الشخص الذى احبته.